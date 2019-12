© foto di Insidefoto/Image Sport

Chi cade per la prima volta e chi rischia di farlo per l'ennesima volta in stagione. Ma alla fine si salva e porta a casa un 1-1 che non fa fare propriamente i salti di gioia. E' il Napoli, che sul campo dell'Udinese non va oltre l'1-1 in rimonta. "Che fatica Carlo", titola il Corriere dello Sport in taglio alto, parlando di Napoli svogliato e involuto rispetto al passato. Ancelotti trema e martedì arriva il Genk: lì non si potrà sbagliare, anche se un pari andrebbe bene comunque per strappare il pass agli ottavi di finale di Champions League.