Napoli, Corriere dello Sport in taglio basso: "Milik cucina per gli ospedali"

"Milik cucina per gli ospedali". In taglio basso c'è spazio anche per questa bella iniziativa del centravanti del Napoli. Il suo ristorante a sarà messo a disposizione di medici polacchi, si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Bellissimo gesto da parte dell'attaccante polacco per la sua gente in questi giorni difficili di emergenza Coronavirus.