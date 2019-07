Napoli, Corriere dello Sport: "James, Cholo sfida Ancelotti

© foto di stefano tedeschi

"James, Cholo sfida Ancelotti". Questo il titolo a pagina 6 che il Corriere dello Sport" dedica al mercato del Napoli. L'obiettivo numero uno di ADL è sicuramente il fantasista colombiano James Rodriguez ma l'Atletico si è fatto sotto avendo individuato in lui il sostituto naturale di Griezmann: "L'Atletico pronto a sfruttare l'orientamento del giocatore favorevole a restare a Madrid per motivi familiari. E il Real adesso ha fretta di vendere. Ma Carlo in tandem con il figlio Davide (amico del giocatore dai tempi del Bayern) non mollano e restano in pressing. Mentre De Laurentis lavora..."