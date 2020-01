"Due come l'oro". Questo è il titolo che occupa le pagine 8-9 del Corriere dello Sport dedicate al Napoli, al suo capitano Lorenzo Insigne e al nuovo acquisto dei partenopei Matteo Politano: "Due vittorie portano il sereno e intanto dal mercato arriva linfa preziosa: si forma una coppia tutta fantasia. Due anni dopo sfreccia a Napoli: ecco Politano. La compagna Ginevra ha subito postato la new home. Adesso Matteo dovrà trovare in campo i giusti equilibri".