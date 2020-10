Napoli, Corriere dello Sport sul mercato: "Colpo per Gattuso, arriva Bakayoko"

vedi letture

Siamo alle battute finali per quel che concerne il mercato, ma ci sono ancora diverse big che si muovono per gli ultimi innesti. Il Napoli, ad esempio, ha chiuso l'operazione Tiemoué Bakayoko, a questo punto prossimo centrocampista azzurro, in arrivo dal Chelsea. E il quotidiano romano evidenzia il rinforzo: "Colpo per Gattuso, arriva Bakayoko".