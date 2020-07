Napoli, Corriere dello Sport verso la Roma: "Rino tenta l'aggancio"

vedi letture

A chiudere questo turno di campionato e questa domenica di calcio saranno Napoli e Roma, in campo alle 21:45 al San Paolo. "Rino tenta l'aggancio", si legge in prima pagina sul Corriere dello Sport: gli azzurri, infatti, con un successo troverebbero il quinto posto in classifica, agganciando proprio i capitolini che ormai sono in crisi dopo aver perso anche in casa con l'Udinese.