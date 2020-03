Napoli, Corriere di Mezzogiorno: "No gol, sì in finale"

"No gol, sì in finale". Questo il titolo a pagina 19 che il Corriere di Mezzogiorno dedica al Napoli e alla gara di Coppa Italia valida per la semifinale di ritorno contro l'Inter che si dovrebbe giocare domani sera: "Gli azzurri in Coppa Italia non hanno finora subito reti, domani c’è l’Inter. Manolas e Maksimovic centrali: in palio un traguardo che manca da 7 anni. Il Napoli in campionato sta migliorando la sua classifica ma nell’analisi della stagione c’è ancora una disparità tra il rendimento avuto in serie A e nelle coppe".