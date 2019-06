Napoli, Gazzetta dello Sport: "James, ADL stringe i tempi"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche di quello che è in questo momento l'obiettivo principe del mercato del Napoli: il colombiano James Rodriguez. Pronto a scendere in campo anche il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, che tratta direttamente con Florentino Perez, presidente del Real Madrid, per stringere i tempi. I dettagli dell'operazione: si cerca un prestito con riscatto obbligatorio, ballano 10 milioni tra i 30 offerti dal Napoli e i 40 richiesti dai Blancos. De Laurentiis spera di convincere i madrileni, intanto Rodriguez dà spettacolo in Coppa America con la maglia dei Cafeteros.