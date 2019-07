Napoli, Gazzetta dello Sport: "Partita a scacchi"

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto in casa Napoli, specificatamente sulla trattativa per portare James Rodriguez all'ombra del Vesuvio: "Partita a scacchi", la definisce il giornale. In corso un braccio di ferro tra Napoli e Real Madrid, con i Blancos che non cedono dalle loro posizioni e chiedono 42 milioni di euro. ADL valuta ma si muove senza fretta, anche perchè il Napoli si sente sicuro del sì del fantasista colombiano. Standby invece per quanto riguarda la trattativa per Hirving Lozano, sul quale si è mosso il Valencia.