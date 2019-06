Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport prosegue la rassegna di calciomercato. "Al Napoli piace Manolas, ma la trattativa è dura: la Roma vuole solo cash" è il titolo dell'articolo relativo a questa possibile operazione di mercato. I partenopei infatti vorrebbero regalarsi un difensore di assoluto spessore, ma i giallorossi fanno muro. La società capitolina pretende infatti i 36 milioni della clausola rescissoria, aspetto che rende complicata la trattativa. Fase di stallo dunque, così come è avvenuto per Lozano e come potrebbe essere per James Rodriguez. In tutti e tre i casi c'è l'accordo con i giocatori, ma non con le società dei cartellini. Intanto è stato riscattato David Ospina dall'Arsenal, per circa 4 milioni di euro.