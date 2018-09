Napoli, Gazzetta: "Ancelotti è a casa anche nel catino di Belgrado"

Non c'è solo l'Inter nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport presente oggi nelle edicole. Il taglio alto del quotidiano infatti si concentra anche sul cammino che dovranno affrontare le italiane nella massima competizione europea per club, ed in particolare il Napoli atteso stasera dalla trasferta sul campo della Stella Rossa. "Ancelotti è a casa anche nel catino di Belgrado", il titolo che racconta delle certezze acquisite in campo europeo dall'attuale allenatore dei campani.