Napoli, Il Mattino: "10.564 positivi, a Barcellona non si può giocare"

"10.564 positivi, a Barcellona non si può giocare". Questo il titolo che è possibile trovare sulla prima pagina odierna de Il Mattino in riferimento all'impegno Champions del Napoli: "De Laurentiis e il Napoli non si fidano delle rassicurazioni del governo catalano, le stesse che sono state date all'Uefa. Hanno ragione. È un elevato rischio, in questo momento, giocare la partita di Champions League a Barcellona, seppure a porte chiuse. La situazione in Catalogna è molto seria: nelle ultime due settimane i positivi sono stati 10.564".