Napoli, Il Mattino: "A Manolas le chiavi di una difesa ballerina"

Il Mattino titola così sulla retroguardia del Napoli: "A Manolas le chiavi di una difesa ballerina". Gattuso dovrà riassestare un reparto che conta 5 gol al passivo nelle ultime 4 partite: si dovrà anche fare a meno di Koulibaly per Cagliari. Il riferimento più d'esperienza in questa fase è Manolas, che guiderà al fianco di Maksimovic la linea a quattro contro una squadra, quella di Di Francesco, con in attacco il fantasista Joao Pedro. Manolas lo scorso anno contribuì in fase realizzativa con ben 4 gol: in questo campionato le 27 reti partenopee portano le firme solo di attaccanti e centrocampisti.