Napoli, Il Mattino: "Allenamenti a casa più intensi per gli azzurri in vista della fase 2"

"Allenamenti a casa più intensi per gli azzurri in vista della fase 2, poi sarà ritiro blindato". Questo il titolo a pagina 20 che Il Mattino dedica a come il Napoli si sta preparando alla ripresa del campionato: "Una piccola tregua a Pasqua, ma da domani prende il via la fase 2 della preparazione a casa dei calciatori azzurri. Il ritorno ad allenarsi, se non ci saranno peggioramenti della situazione, è previsto il 4 maggio".