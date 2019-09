© foto di Mattia Verdorale

"Ancelotti ordina grinta Champions". Titola così l'edizione odierna de Il Mattino questa mattina in edicola. Ancelotti, dopo la sconfitta casalinga rimediata con il Cagliari, catechizza gli azzurri affermando che domenica vuole una squadra come quella vista contro il Liverpool: "Niente processi in casa Napoli, ma con il Brescia non si può fallire. Un'altra chance a Lozano e Milik un attacco. Rientra Fabian. In difesa Luperto insieme a Manolas".