“Ancelotti sfida il tabù”. Questo il titolo con cui si apre la pagina 18 de Il Mattino questa mattina in edicola sul Napoli: “Da quasi tre anni il Napoli non vince fuori casa in Champions, domani ci prova a Salisburgo. L’ultimo successo in trasferta a Lisbona nel dicembre 2016. Poi cinque partite e tre pareggi”.