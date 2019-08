Napoli, Il Mattino: "Anche il Marsiglia ko, Ancelotti sorride"

In prima pagina, Il Mattino di oggi propone in taglio alto un punto della situazione sul Napoli. "Anche il Marsiglia ko, Ancelotti sorride. Elmas, buona la prima", si legge nel titolo. Maggiori dettagli all'interno, dove viene lodata la prova degli azzurri, che si sono imposti di misura grazie a una splendida azione tra Insigne, Callejon e Mertens. Tante lodi anche per Elmas: macedone promosso a pieni voti. Recupera palloni, scarica, verticalizza: può essere il giocatore perfetto per il gioco di Ancelotti.