Napoli, Il Mattino annuncia: "Veretout il primo rinforzo"

Tanto calcio e tanto Napoli nell'edizione odierna de Il Mattino. Il giornale, in particolare, dà ampio spazio al calciomercato: "Veretout primo rinforzo". Sarà proprio Jordan Veretout, infatti, il primo rinforzo dei partenopei: come si legge, c'è già l'accordo con il calciatore francese della Fiorentina, mentre è vicina, ma da perfezionare, l'intesa con la società. In attacco si fa il nome di Rodrigo del Valencia, mentre non è praticabile il ritorno di Cavani. Per quanto riguarda le cessioni, il belga Dries Mertens è nel mirino del Miami, mentre sono in bilico le posizioni di Malcuit, Chiriches, Ounas e Verdi.