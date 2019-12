Sulla prima pagina de Il Mattino troviamo le parole del tecnico del Napoli Rino Gattuso, intervenuto ieri in conferenza stampa in vista della sfida di questa sera con il Sassuolo: "Io non ho paura, dobbiamo stare tranquilli". Mentre De Laurentiis aspira al ritorno della grande bellezza calcistica, con un'insospettabile nostalgia per l'era Sarri, Gattuso deve far vedere il suo primo Napoli.