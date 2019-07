Napoli, Il Mattino: "Asta per Veretout, ecco Milan e Roma"

Nelle pagine dedicate allo sport dell'edizione odierna de Il Mattino, tiene banco il calciomercato: "Asta per Veretout, ecco Milan e Roma" è il titolo. Il tutto va letto in ottica Napoli: il centrocampista francese della Fiorentina è infatti nel mirino dei partenopei, che però non hanno chiuso la trattativa. Il rischio quindi è che si scateni un'asta. In entrata, gli azzurri continuano a seguire Almendra ed Elmas, in attesa del grande colpo James Rodriguez. Per i terzini i nomi caldi sono sempre Castagne e Tierney, mentre per quanto riguarda le cessioni sono vicini all'addio Verdi (c'è il Torino), Rog (seguito da Fiorentina e Genoa) e Inglese (che piace ad Atalanta e Bologna).