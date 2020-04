Napoli, Il Mattino: "Avanti con Ringhio, la scelta di Gattuso: restare per vincere"

vedi letture

"Avanti con Ringhio, la scelta di Gattuso: restare per vincere". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in edicola: "Il 30 aprile scade la clausola che consente al tecnico di liberarsi dal Napoli, ma ha deciso di non utilizzarla. De Laurentiis può rinunciare entro l'8 giugno ma andrà avanti con lui: presto incontra Mendes per il contratto".