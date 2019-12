Napoli, Il Mattino: "Barça non ho paura"

"Barça non ho paura". Titola così Il Mattino questa mattina in edicola a pagina 18 sul sorteggio di Champions che vedrà il Napoli affrontare agli ottavi, il Barcellona: "Il Napoli contro i catalani negli ottavi Champions. Messi per la prima volta nello stadio di Maradona. Gattuso deve risolvere problemi urgenti e intanto prova a caricare gli azzurri in vista dei due big match. Altro durissimo sorteggio sopo il 2012 e il 2017: Chelsea e real passarono e poi vinsero il trofeo".