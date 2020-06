Napoli, Il Mattino: "Callejon, non è questione di cuore"

"Callejon, non è questione di cuore". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de Il Mattino sull'attaccante spagnolo: "José Callejon vive questi giorni sapendo che potrebbero essere gli ultimi con la maglia azzurra. E tutto, mai come adesso, dipende da lui. All'improvviso è spuntata fuori una richiesta economica per continuare a giocare con il Napoli fino al 31 agosto. E la condizione dettata dal suo agente Quilon non è piaciuta a De Laurentiis: perché l'avvocato di Madrid, ex consulente anche di Benitez, pare abbia chiesto un ingaggio di circa 290mila euro al mese, ovvero circa 580 mila euro per arrivare al 31 agosto".