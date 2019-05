Napoli, Il Mattino: "Castagne dopo Ilicic assalto all'Atalanta"

© foto di Alessio Del Lungo

"Castagne dopo Ilicic assalto all'Atalanta". Questo il titolo dedicato in taglio alto da Il Mattino al mercato del Napoli. La squadra azzurra preme per avere i due giocatori allenati da Gasperini, ma - si legge all'interno del quotidiano a pagina 18 - si deciderà solamente al termine del campionato. Intanto Albiol potrebbe tornare a giocare in Spagna.