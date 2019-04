© foto di Simone Lorini

Un gioco di parole gonfio di amarezza nella prima pagina de Il Mattino in merito al Napoli: "Cori 'ngrati", si legge in sovrimpressione sulla foto di José María Callejon che si vede respingere la maglietta lanciata verso il settore ospite occupato da tifosi partenopei a Frosinone. "La curva rifiuta la maglia di Callejon dopo la vittoria", continua amaramente nella titolazione il quotidiano campano, in merito alla contestazione verso lo spagnolo, dal 2013 in maglia azzurra, subito dopo lo 0-2 in terra ciociara.