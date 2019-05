L'edizione odierna de Il Mattino dedica la pagina sportiva al Napoli e a quello che sarà il suo primo acquisto: Giovanni Di Lorenzo. L'ormai ex terzino dell'Empoli è infatti promesso sposo dei partenopei, che verseranno ai toscani una cifra tra gli otto e i dieci milioni di euro. Battuta la concorrenza di Inter, Roma e Siviglia. Contratto quinquennale per il difensore. Intanto si lavora anche in uscita: Inglese tornerà dal Parma per essere venduto altrove (Atalanta in pole), quindi si cercherà di piazzare Diawara, Hysaj e Mario Rui, con Verdi e Ounas pure in uscita. Da valutare anche i diversi rientri per fine prestito, come Rog e Roberto Insigne: non Sepe, che sarà riscattato dal Parma.