Napoli, Il Mattino: "Dzeko e Milik accelerano"

"Dzeko e Milik accelerano". Questo il titolo che Il Mattino a pagina 16 dedica alle due trattative intrecciate tra loro che porterebbo il bosniaco in bianconero e il polacco in giallorosso: "Il Napoli e il polacco non hanno più nulla da dirsi: il club azzurro lo ha ceduto alla Roma e ora tocca all'attaccante trovare una intesa con i capitolini. Che è davvero vicinissima. Milik non ha mai rifiutato la Roma. Ha solo preso tempo, una pausa di riflessione dopo essersi illuso di poter approdare nella Juventus. Ora ha capito che c'è poco da tirare la corda, sia con la Roma che con il Napoli".