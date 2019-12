Il Mattino in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al bilancio dell'anno che sta per concludersi. "Meret top, incubo Ancelotti. Super Atalanta e flop Milan", titola il quotidiano partenopeo. Un anno di alti e bassi per il Napoli, tra gioie in Champions e delusioni in A. Ancelotti tra i primi "colpevoli", mentre Meret è stato protagonista.