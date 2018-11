Napoli, Il Mattino e le scelte di Ancelotti: "Malcuit, freccia a destra"

"Malcuit, freccia a destra". Titola così all'interno delle sue pagine sportive Il Mattino, che si sofferma sulle possibili scelte di formazione di Carlo Ancelotti per la sfida tra il suo Napoli e il Chievo. Il titolo è sul terzino francese, promosso a pieni voti dopo la sua primissima parentesi in Italia, in vantaggio su Hysaj nel ballottaggio perché in gruppo a Castel Volturno durante la sosta.