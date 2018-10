Napoli, Il Mattino esalta Fabian: "Classe operaia e futuro da Gerrard"

“Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match”. Così l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa...

Fiorentina-Cagliari, la sfida del capitano: "Astori in campo con voi"

Inter vs. Milan - Ruolo per ruolo, tutti i duelli del Derby n. 198

Handanovic vs. Donnarumma - Così lontani, così simili

Vrsaljko vs. Calabria - Corsa e sfrontatezza per vincere la partita

Skriniar vs. Musacchio - Il predestinato e il perseguitato dalla sfortuna

De Vrij vs. Romagnoli - Gli habitué del derby, da Roma fino a Milano

Asamoah vs. Rodriguez - Il jolly che tutti vorrebbero e il terzino rinato

Vecino vs. Kessie - L'uomo del destino e lo stacanovista imprescindibile

Brozovic vs. Biglia - Cervelli a confronto in cabina di regia

Frosinone-Empoli, formazioni: novità dietro per Longo. La Gumina dal 1'

Nainggolan vs. Bonaventura - I tuttofare con il vizio del gol

Politano vs. Suso - La bellezza mancina della classe 1993

Le pagelle di Fabian: un gol alla Insigne, il suo primo in Serie A

Frosinone, Ariaudo: "In campo con la giusta convinzione"

Icardi vs. Higuain - Milano veste Albiceleste. Un derby a passo di tango

Le pagelle di Albiol: la difesa del Napoli balla solo per le sue amnesie

Frosinone subito in vantaggio: autogol di Silvestre, 1-0 sull'Empoli

"Classe operaia e futuro da Gerrard". Il Mattino nelle sue pagine sportive esalta Fabian Ruiz , che ieri sera a Udine ha segnato un gol stellare. Ancelotti lo aveva portato in panchina probabilmente per schierarlo contro il PSG, ma l'infortunio di Verdi ha cambiato i piani tattici. E lo spagnolo è esploso.

