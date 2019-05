Napoli, Il Mattino esalta Younes: "L'oro a costo zero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Younes, l'oro a costo zero". Il Mattino esalta l'attaccante tedesco arrivato a Napoli gratis alla scadenza dei tre anni di contratto con l'Ajax. A causa dei problemi fisici ha giocato poco, ma Ancelotti ha già deciso di confermarlo.

La conferma

Dopo un periodo difficile a causa di un brutto infortunio al tendine d'Achile, Younes nell'ultimo periodo ha trovato sempre più spazio e si è inserito subito al meglio negli schemi del Napoli entrando in perfetta sintonia con le idee di Ancelotti e così si è guadagnato la riconferma per la prossima stagione. Cinque anni di contratto, l'accordo scade nel 2023: la prima stagione, dopo le difficoltà iniziali per l'infortunio, è cambiata da marzo e gli ultimi due mesi per lui sono stati fondamentali per il rilancio.