"Forse l'ultimo anno. I tormenti di Mertens", si legge questa mattina sulle colonne de Il Mattino. Un amaro messaggio a Callejon sui social: "Arrivati insieme, inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra. Forse l'ultimo, ma quando ci siamo divertiti". I due attaccanti sotto contratto fino al 2020 ma non ci sono stati contatti per il rinnovo.