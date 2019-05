Napoli, Il Mattino: "Gaetano, dalla gioia al dramma"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino mette in taglio basso il momento choc vissuto da Gianluca Gaetano: "Dalla gioia al dramma. Debutta in A e muore la nonna". Il trequartista del Napoli ha trovato domenica pomeriggio il debutto in massima serie sul campo della SPAL, ma durante i festeggiamenti la nonna è stata colpita da un infarto, a seguito di un diverbio con i vicini. Una festa spezzata a metà per il giovane giocatore del Napoli, classe 2000.