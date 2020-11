Napoli, Il Mattino: "Gattuso a muso duro con la squadra dopo gli orrori di Fiume"

Non ha digerito l'atteggiamento contro il Rijeka Gennaro Gattuso, che all'indomani della gara di Europa League ha affrontato "a muso duro" il suoi giocatori: "Ringhio non dà scampo ai suoi - si legge su Il Mattino - li affronta con un discorso severo, una analisi spietata del primo tempo di Rijeka e un confronto a muso duro, con toni accesi. Nessun calciatore riesce a trovare una giustificazione. Il punto chiave sono gli atteggiamenti tattici individuali che Ringhio definisce 'incomprensibili'".

Il tecnico ha mostrato alla squadra come la sua rabbia non sia ancora sbollita, e pretende che prima di partire per Bologna "rivisiti la notte degli orrori di Fiume", come la definisce il quotidiano. Li ha perdonati dopo il Sassuolo ma non dopo giovedì. Ha rivisto con loro tutto il primo tempo, "quell'atteggiamento da gita che proprio non può essergli andato giù.