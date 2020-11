Napoli, Il Mattino: "Gattuso a muso duro con Mario Rui e Ghoulam"

"Gattuso a muso duro con Mario Rui e Ghoulam", titola stamane Il Mattino. Tutti e due sono stati spediti in tribuna dal tecnico azzurro: a Gattuso non è piaciuto l'atteggiamento avuto nella rifinitura a Castelvolturno e ha preso la decisione di lasciarli fuori e non portarli nemmeno in panchina. Entrambi hanno viaggiato con la squadra e sono stati in ritiro, poi è arrivata la comunicazione da parte del tecnico. Ringhio vuole sempre il massimo, in ogni circostanza e stavolta a muso duro è andato con Mario Rui e Ghoulam, dopo aver strigliato tutta la squadra alla ripresa degli allenamenti.