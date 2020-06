Napoli, Il Mattino: "Gattuso, coppa senza premio"

vedi letture

"Gattuso, coppa senza premio". Questo il titolo a pagina 15 che Il Mattino dedica all'allenatore del Napoli e al suo futuro: "Quando firmò il contratto con il Napoli in dicembre non fece inserire il bonus in caso di vittoria del trofeo. De Laurentiis pronto a riconfermare il tecnico ma Rino non vuole troppe clausole nel nuovo accordo fino al 2023".