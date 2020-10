Napoli, Il Mattino: "Gattuso vicino al rinnovo fino al 2023"

vedi letture

All'interno della propria sezione sportiva, Il Mattino si sofferma sulla questione rinnovo per Gennaro Gattuso. Le parti in causa avevano deciso di rimanere insieme questa estate, anche senza rinnovo: "Perché sul rinnovo offerto dal Napoli a Rino Gattuso - si legge - pesava come un macigno la richiesta del club di inserire una clausola liberatoria da 7 milioni di euro". Ma ora De Laurentiis è pronto a fare un passo indietro, ridimensionando quella penale. C'è intesa su tutto: sull'aumento dell'ingaggio (due milioni l'anno circa) e sulla durata, di altri due anni. Le penali resterebbero in caso di rescissione unilaterale, ma di entità assai più modesta.