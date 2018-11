Napoli, Il Mattino: "Grinta Ancelotti, Juve nel mirino"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Grinta Ancelotti, Juve nel mirino". Il Mattino in edicola quest'oggi apre con le parole del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti: "L'obiettivo del Napoli è ridurre il distacco dal primo posto. A gennaio non faremo acquisti, la rosa è competitiva e restiamo così. Occhio al Chievo, Diawara potrebbe avere un'opportunità. Milik ha fatto bene come tutti gli altri attaccanti. Mi piacerebbe in futuro il San Paolo senza pista con una migliore visione per i tifosi".