"Il patto azzurro contro i veleni". Questo il titolo che Il Mattino dedica al Napoli a pagina 18 in apertura della sezione sportiva: "In ritiro il gruppo di cementa con l'obiettivo di superare la crisi. Con il Genoa in campo Insigne. Mertens in ballottaggio con Milik. De Laurentiis non dovrebbe essere presente allo stadio. Domani vola negli Stati Uniti".