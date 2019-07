Napoli, Il Mattino: "Il patto con i tifosi"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino regala un approfondimento sul Napoli e i suoi tifosi, titolato: "Il patto con i tifosi. Strategia scudetto". Il restyling effettuato al San Paolo per le Universiadi merita di essere onorato con un pubblico delle grandi occasioni per ogni gara del Napoli, e così il presidente azzurro De Laurentiis ha deciso di fare abbonamenti a prezzi molto più bassi rispetto alle scorse stagioni, per ottenere un vero e proprio boom. "L'obiettivo è 40mila tessere", dicono dalla società. Ma il reale apprezzamento lo si potrà sapere solo da domani, quando aprirà la campagna abbonamenti.