Napoli, Il Mattino in prima pagina: "Manolas a un passo"

© foto di Mattia Verdorale

"Manolas a un passo. Assalto Real a Fabian Ruiz, il no di De Laurentiis". Questo il titolo in prima pagina che Il Mattino dedica al mercato del Napoli sia in entrata che in uscita. Il tema viene approfondito a pagina 22 dove si legge: "La Roma è pronta ad accettare la contropartita tecnica proposta dagli azzurri inserendo Diawara nella trattativa". Inoltre Il presidente del Napoli ADL considera il suo centrocampista spagnolo Fabian Ruiz incedibile, nonostante egli abbia attirato l'interesse del Real Madrid.

Italia femminile - "Le signore del calcio tra le Magnifiche Otto". Questo il titolo in prima pagina del medesimo giornale dedicato alle ragazze azzurre che hanno raggiunto i quarti di finale dei Mondiali.