Napoli, Il Mattino: "Insigne e Milik i gemelli del gol"

Taglio alto per il successo del Napoli nell'edizione odierna de Il Mattino: "Insigne e Milik i gemelli del gol" titola il quotidiano partenopeo: "Lorenzo segna per la quinta volta in sei partite. Il Napoli, con nove cambi, batte anche il Parma". L'editoriale di Francesco De Luca: "La forza di una squadra che non ha panchina".