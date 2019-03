Napoli, Il Mattino: "Insigne fuori tre settimane. Ma a Londra ci sarà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Insigne fuori tre settimane". In prima pagina Il Mattino sintetizza così la vicenda Lorenzo Insigne, fermatosi nel riscaldamento di Salisburgo-Napoli per una noia muscolare che lo terrà ai box circa tre settimane. "Insigne a Londra ci sarà", è l'altro titolo presente all'interno delle pagine sportive del noto quotidiano, secondo cui in questo periodo il capitano azzurro riposerà per essere pronto l'11 aprile all'Emirates Stadium.