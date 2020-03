Napoli, Il Mattino: "Koulibaly, corsa a due"

"Koulibaly, corsa a due". Questo il titolo che Il Mattino dedica a pagina 17 al difensore partenopeo e al suo futuro con la maglia del Napoli: "In due mesi ha giocato una sola partita per problemi muscolari e c'è ancora incertezza sui tempi di recupero. Dopo sei stagioni sempre più probabile il suo distacco dal Napoli: Psg e City in prima fila per KK".