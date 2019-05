Napoli, Il Mattino: "L'offerta a Insigne"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura odierna de Il Mattino, in taglio alto, è dedicata a Lorenzo Insigne: "L'offerta a Insigne, contratto più lungo ma stesso stipendio". Il capitano azzurro si è riappacificato con ambiente e società dopo l'incontro con mister Carlo Ancelotti, ed ora è in attesa del rinnovo di contratto. Secondo il quotidiano campano l'offerta che riceverà il numero 24 del Napoli sarà un prolungamento dell'attuale contratto, senza ritocchi in termini economici.