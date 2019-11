"La resa dei conti". Si apre così la parte sportiva de Il Mattino in edicola stamani sul Napoli: "De Laurentiis fa partire oggi le multe agli azzurri dopo la rivolta". La società spedirà oggi 24 raccomandate ai giocatori che rifiutarono di tornare in ritiro dopo la Champions. Sanzioni dal 5 al 50 per cento sulla mensilità lorda. Escluso dalla sanzione Malcuit, assente per infortunio.