© foto di Giulio Falciai

"Lozano, che business". Questo il titolo a pagina 15 nella sezione sportiva de Il Mattino che dedica il titolo al neo acquisto dei partenopei: "El Chucky, popolare in Centro America, dove c'è una potenziale platea di 130 milioni di telespettatori. Si aprono nuovi mercati per il club azzurro e in quei paesi crescerà anche l'appeal della A. Dopo le visite mediche, l'incontro negli uffici di De Laurentiis. Oggi vedrà Ancelotti ma non sarà in campo a Firenze".