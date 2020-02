Napoli, Il Mattino: "Lozano, il desaparecido"

"Lozano, il desaparecido". Questo il titolo a pagina 19 che Il Mattino dedica all'attaccante arrivato nell'ultima sessione di mercato estivo nel capoluogo campano: "Il messicano ai margini insieme a Meret per motivi tecnici; l'allenatore lo ha ribadito: "Non garantisce la fase difensiva". Il portiere non rassicura il tecnico per il gioco con i piedi: "Mi dispiace, so che a livello aziendale non è il massimo".