Napoli, Il Mattino: "Malcuit va ko, stop di 5 mesi"

© foto di Mattia Verdorale

"Malcuit va ko, stop di 5 mesi". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de Il Mattino a pagina 18. Notizia choc ieri per il Napoli dopo il report medico che ha evidenziato la lesione del legamento e del menisco per il terzino che sarà operato in giornata: "Tornerà solo alla fine del gitone di ritorno: difesa in emergenza a destra. Anche Ghoulam è un caso perché oramai non rientra più nei programmi di Ancelotti".