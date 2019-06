Taglio alto in prima pagina de Il Mattino dedicato al mercato del Napoli con Kostas Manolas che sarà il primo rinforzo per Carlo Ancelotti. Questo il titolo: "Manolas ha detto sì. Il difensore greco che non molla mai al posto di Albiol".

Totti lascia la Roma - A fianco anche un titolo dedicato a Francesco Totti che domani spiegherà i motivi del suo addio alla Roma dopo ben 30 anni fra campo e dirigenza. "'Non è la mia Roma' l'addio amaro di Totti. Bufera su Pallotta".

L'Italia femminile - Focus in prima pagina dedicato al commissario tecnico dell'Italia femminile Milena Bertolini che sta guidando la Nazionale ai Mondiali di Francia. Questo il titolo: "Il ct Bertolini tra Guardiola, Ancelotti e Vasco Rossi".